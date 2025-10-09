Джордан Лойд о переходе в «Анадолу Эфес»: «Я чувствую себя ценным и счастлив быть здесь»

Джордан Лойд объяснил свой выбор в пользу «Анадолу Эфеса».

«Это первоклассная организация. Они проявили ко мне интерес и показали, что ценят меня. Для меня это очень важно.

Я просто хотел быть частью чего-то особенного. Здесь, безусловно, есть сильное ядро команды, собраны великолепные игроки, настоящий коллектив. Так что решение было несложным – я пообщался с тренером Игорем (Кокошковым), с руководством. Все они дали мне почувствовать свою значимость, и я хотел выразить им свою благодарность за это.

Мой переход сюда был не связан с какой-то конкретной ролью. Я просто хотел стать частью команды и вписаться в нее так, как смогу. Приму любое решение тренера. Пока что все идет просто замечательно.

Чувствую себя обновленным. Я счастлив быть здесь – это замечательное ощущение», – поделился 32-летний атакующий защитник.

В первых двух матчах Евролиги Джордан Лойд в среднем набирал 20,5 очка, 3 подбора и 1,5 передачи за 26 минут на площадке.