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Шэй Гилджес-Александер отказался от услуг агента и будет сам представлять собственные интересы

Шэй Гилджес-Александер принял важное решение.

Суперзвезда «Тандер» расстался со своим агентом Тэдом Фушером из «Вассерман» и теперь будет представлять собственные интересы сам, сообщает ESPN.

Канадец получит право подписать супермаксимальное продление с «Оклахомой» этим летом на сумму около 300 миллионов долларов.

Фушер ранее представлял бывшую звезду «Тандер» Расселла Уэстбрука до того, как они перестали сотрудничать в 2022 году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
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