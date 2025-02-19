Шэй Гилджес-Александер отказался от услуг агента и будет сам представлять собственные интересы
Шэй Гилджес-Александер принял важное решение.
Суперзвезда «Тандер» расстался со своим агентом Тэдом Фушером из «Вассерман» и теперь будет представлять собственные интересы сам, сообщает ESPN.
Канадец получит право подписать супермаксимальное продление с «Оклахомой» этим летом на сумму около 300 миллионов долларов.
Фушер ранее представлял бывшую звезду «Тандер» Расселла Уэстбрука до того, как они перестали сотрудничать в 2022 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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