Шэй Гилджес-Александер о Викторе Вембаньяме: «Слышал, что ложится спать в 9 часов и много читает»
Шэй Гилджес-Александер поделился своим мнением о Викторе Вембаньяме.
«Боец, умный, интересный парень. Слышал, что он ложится спать в 9 часов. Слышал, что он много читает. Это круто», – сказал защитник «Оклахомы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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