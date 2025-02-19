«Он в порядке». «Лейкерс» готовы снять ограничение игрового времени у Луки Дончича

Игровое время Луки Дончича начнет расти.

По словам главного тренера «Лейкерс » Джей Джей Редика , восстановившийся от травмы словенец готов к повышению нагрузки.

«Он в порядке. Эти дополнительные пять-шесть дней перерыва на Матч звезд пошли Луке на пользу. Его минуты возрастут уже в четверг, и я не думаю, что в будущем будут какие-либо ограничения», – заявил Редик.

После обмена в «Лейкерс» экс-игрок «Далласа» принял участие в двух матчах, проводя на площадке в среднем по 23,5 минуты.