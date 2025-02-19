«Он в порядке». «Лейкерс» готовы снять ограничение игрового времени у Луки Дончича
Игровое время Луки Дончича начнет расти.
По словам главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика, восстановившийся от травмы словенец готов к повышению нагрузки.
«Он в порядке. Эти дополнительные пять-шесть дней перерыва на Матч звезд пошли Луке на пользу. Его минуты возрастут уже в четверг, и я не думаю, что в будущем будут какие-либо ограничения», – заявил Редик.
После обмена в «Лейкерс» экс-игрок «Далласа» принял участие в двух матчах, проводя на площадке в среднем по 23,5 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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