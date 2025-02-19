Сергей Кущенко: «Российский баскетбол не испытывает недостатка таких брендов, как «Спартак» и «Динамо»
Сергей Кущенко считает, что за баскетболом следят уникальные болельщики.
Президент Единой лиги ВТБ ответил на вопрос о возможном появлении клубов под брендом «Спартака» и «Динамо» в российском баскетболе.
«Мы уже пробовали вводить команды под брендом «Спартака» и «Динамо». Но мы не хотим, чтобы фанаты из других видов спорта примыкали к баскетбольным. Болельщик совершенно разный. Это мы уже много раз проходили. Конечно, есть армейские, спартаковские и динамовские болельщики, но они все равно сегментированы по видам спорта.
Поэтому так искусственно умножать количество баскетбольных болельщиков точно не стоит. Баскетбол имеет свой хороший клубный путь и идет по нему. Российский баскетбол не испытывает недостатка таких брендов, как «Спартак» и «Динамо», – сказал Кущенко.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legalbet
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