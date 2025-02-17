Сергей Кущенко о Матче всех звезд: «В НБА – про деньги, у нас – про душу»

Сергей Кущенко подвел итоги Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Не буду сравнивать и обижать коллег из Америки. У них это все-таки трехдневный уик-энд, это про деньги. У нас все-таки про душу. Сжатый формат, который идет на протяжении трех часов. Всевозможные шоу держат зал. Сложно сравнивать. В НБА — про деньги, здесь про душу.

Вы довольны тем, каким получился Матч звезд?

Не у меня надо спрашивать. Думаю, что довольны прежде всего зрители. Все восхищены тем, что мы сделали. Мы этим очень довольны.

Постоянно идут разговоры о самом популярном виде спорта. Называют футбол, фигурное катание, хоккей. Но не баскетбол. Вам не обидно?

Потому что баскетбол отдельно от всех. Есть все виды спорта, а мы — именно душа. Баскетбол — умная игра. Как сказал один чемпион мира по шахматам: «Если бы не играл в шахматы, то играл бы в баскетбол». Почему? Это следующая умная игра после шахмат», – рассказал президент Единой лиги ВТБ.