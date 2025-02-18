Чендлер Парсонс о Матче всех звезд: «Это рабочая поездка во время отпуска»

Чендлер Парсонс раскритиковал Матч всех звезд НБА.

«Я люблю НБА, каждый четверг я сижу и смотрю матчи НБА. Я люблю НБА. Матч всех звезд отличается, это плохой продукт. Я был там 5-6 раз, он устарел. Это довольно ужасно.

Это рабочая поездка во время отпуска, хотя технически он во время сезона. Я понимаю, почему игроки не борются. Я много раз говорил, что игроки зарабатывают слишком много денег, их волнует только победа в чемпионате», – сказал бывший игрок НБА .