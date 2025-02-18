Федерация баскетбола Санкт-Петербурга о матче с разницей 267 очков: «Что угодно могло повлиять на игроков, вплоть до магнитных бурь»
Федерации баскетбола Санкт-Петербурга отреагировала на скандальный матч.
На первенстве Санкт-Петербурга среди девушек команда «Купчинский Олимп» разгромила команду Калининской СШОР со счетом 277:10.
Федерация баскетбола Санкт-Петербурга аннулировала результат игры.
«Вы когда-нибудь видели такой результат? Понятия не имеем, что случилось. Что угодно могло повлиять на игроков, вплоть до магнитных бурь. Все бывает.
В одной из команд – в команде Калининской СШОР – выступало всего 6 человек. В Петербурге сейчас грипп и прочее, волна заболеваемости. А могли и просто психологически перегореть. Когда разберемся в ситуации, опубликуем результаты на сайте», – ответили «Московской газете» в Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Московская газета
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