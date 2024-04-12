Кевин Дюрэнт опроверг информацию о том, что ему грозила опасность после матча на уличной площадке в Ракер-парке, когда он набрал 82 очка

Теги происшествия НБА Кевин Дюрэнт любительский баскетбол Баскетбол

Кевин Дюрэнт отреагировал на заявление по поводу его участия в уличном матче.

В 2011 году звездный баскетболист во время локаута в НБА сыграл на знаменитой площадке в нью-йоркском Ракер-парке и набрал 82 очка.

Присутствовавший на игре подкастер Fat Joe утверждает, что форварду «Финикса» пришлось спешно ретироваться из Ракер-парка из-за агрессивного настроя оппонентов.

«Еще одна ложь в подкасте. В тот вечер царили уважение и любовь, я ни на секунду не почувствовал, что мне что-то угрожает», – написал Кевин в соцсетях в ответ.

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5 комментариев
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Кейди 13 лет спустя:
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это тот самый рэппер Fat Joe или другой?
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Кейди 13 лет спустя:
Страх прошёл
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Ответ tusiel
это тот самый рэппер Fat Joe или другой?
Тот самый.
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