Кевин Дюрэнт опроверг информацию о том, что ему грозила опасность после матча на уличной площадке в Ракер-парке, когда он набрал 82 очка
Кевин Дюрэнт отреагировал на заявление по поводу его участия в уличном матче.
В 2011 году звездный баскетболист во время локаута в НБА сыграл на знаменитой площадке в нью-йоркском Ракер-парке и набрал 82 очка.
Присутствовавший на игре подкастер Fat Joe утверждает, что форварду «Финикса» пришлось спешно ретироваться из Ракер-парка из-за агрессивного настроя оппонентов.
«Еще одна ложь в подкасте. В тот вечер царили уважение и любовь, я ни на секунду не почувствовал, что мне что-то угрожает», – написал Кевин в соцсетях в ответ.