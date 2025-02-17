Виктор Вембаньяма об опыте Матча всех звезд: «Здесь можно выкладываться на 100%, и я по-другому не умею»
Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от Матча всех звезд НБА.
«В этом году я лучше готов к НБА, мое тело адаптируется. Главный вывод из участия в том, что можно выкладываться на 100% и на этой площадке. Играть по-настоящему. И я по-другому не умею. Это пойдет на пользу баскетболу», – заключил молодой форвард «Сперс».
Вембаньяма принял участие в Матче всех звезд на второй год в лиге.
Игрок выходил со скамейки в команде Чака и набрал 17 очков, 7 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота за 13 минут в общем по итогам двух матчей, став самым результативным в составе Global Stars, которые уступили в финале с OG’s (25:41).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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