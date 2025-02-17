Виктор Вембаньяма об опыте Матча всех звезд: «Здесь можно выкладываться на 100%, и я по-другому не умею»

Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от Матча всех звезд НБА.

«В этом году я лучше готов к НБА , мое тело адаптируется. Главный вывод из участия в том, что можно выкладываться на 100% и на этой площадке. Играть по-настоящему. И я по-другому не умею. Это пойдет на пользу баскетболу», – заключил молодой форвард «Сперс».

Вембаньяма принял участие в Матче всех звезд на второй год в лиге.

Игрок выходил со скамейки в команде Чака и набрал 17 очков, 7 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота за 13 минут в общем по итогам двух матчей, став самым результативным в составе Global Stars, которые уступили в финале с OG’s (25:41).