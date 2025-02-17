Джейлен Браун: «Команда старых коленей и старых спин взяла верх»

Джейлен Браун охарактеризовал свой состав на Матче всех звезд.

Мини-турнир выиграли OG’s Шакила О’Нила .

Игроки «Бостона» Джейсон Тейтум (26 лет) и Джейлен Браун (28 лет) стали единственными членами команды моложе 32.

«Команда старых коленей и старых спин взяла верх», – охарактеризовал победу Браун после турнира.