Джейлен Браун: «Команда старых коленей и старых спин взяла верх»
Джейлен Браун охарактеризовал свой состав на Матче всех звезд.
Мини-турнир выиграли OG’s Шакила О’Нила.
Игроки «Бостона» Джейсон Тейтум (26 лет) и Джейлен Браун (28 лет) стали единственными членами команды моложе 32.
«Команда старых коленей и старых спин взяла верх», – охарактеризовал победу Браун после турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тэйлора Сноу
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