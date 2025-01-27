Кенни Эткинсон: «Суперзвездный статус включает способность играть на обеих сторонах площадки. Это будет относиться к Дариусу Гарлэнду»

Дариус Гарлэнд работает над своей физической формой.

Разыгрывающий «Кливленда» расширил программу занятий в тренажерном зале и стал более внимательно относиться к своей физической подготовке, проникшись концепцией «тело как храм» своего главного тренера Кенни Эткинсона.

«На мой взгляд, статус суперзвезды включает в себя возможность играть на обеих сторонах площадки. Это касается прогресса Стефа Карри. Мы все видели его фотографии в молодости. К 2022 году, когда я с ним работал, он уже не был мальчиком для битья. Мог обороняться против Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Мог спокойно участвовать в разменах в защите. Держать свою позицию и после этого отрабатывать в нападении.

Это произойдет с Дариусом. Этим он занимается прямо сейчас с учетом его новых привычек и атлетического прогресса», – рассказал Эткинсон.

«Я постоянно смотрю видео Стефа Карри и пытаюсь внедрить элементы в свою игру. Он один из величайших в истории, особенно на моей позиции.

Очень круто, что мой тренер сравнивает меня с ним», – признался Гарлэнд.