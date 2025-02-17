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Зритель выиграл 100 тысяч долларов на Матче всех звезд, победив Дэмиана Лилларда в конкурсе от MrBeast

Бросок болельщика на Матче всех звезд принес ему 100 тысяч долларов.

Зритель победил Дэмиана Лилларда в конкурсе трехочковых, который провел MrBeast.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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