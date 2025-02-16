Ассистент главного тренера «Далласа» Дэррелл Армстронг арестован за нападение с применением оружия

Дэррелл Армстронг напал на женщину с пистолетом.

Ассистент главного тренера «Мэверикс» Дэррелл Армстронг был арестован в субботу по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах с применением оружия, сообщает WFAA.

В воскресенье «Даллас » заявил, что отстранил от работы одного из сотрудников клуба. Имя сотрудника не называется.

По данным полицейского управления Далласа, 56-летний Армстронг и жертва поссорились, после чего он ударил женщину пистолетом и пригрозил застрелить ее. Бывший игрок НБА был помещен в тюрьму, но вскоре внес залог в размере 35 000 долларов и вышел на свободу.

Армстронг проводит 10-й сезон в качестве ассистента главного тренера «Мэвс». До того, как стать тренером, он 14 лет отыграл в НБА , завоевав награды «Лучший запасной игрок» и «Самый прогрессирующий игрок» в 1999 году.