Ассистент главного тренера «Далласа» Дэррелл Армстронг арестован за нападение с применением оружия
Ассистент главного тренера «Мэверикс» Дэррелл Армстронг был арестован в субботу по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах с применением оружия, сообщает WFAA.
В воскресенье «Даллас» заявил, что отстранил от работы одного из сотрудников клуба. Имя сотрудника не называется.
По данным полицейского управления Далласа, 56-летний Армстронг и жертва поссорились, после чего он ударил женщину пистолетом и пригрозил застрелить ее. Бывший игрок НБА был помещен в тюрьму, но вскоре внес залог в размере 35 000 долларов и вышел на свободу.
Армстронг проводит 10-й сезон в качестве ассистента главного тренера «Мэвс». До того, как стать тренером, он 14 лет отыграл в НБА, завоевав награды «Лучший запасной игрок» и «Самый прогрессирующий игрок» в 1999 году.
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