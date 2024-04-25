Наз Рид получил награду лучшему запасному сезона-2023/24 НБА

Теги Дэррелл Армстронг Миннесота Сакраменто НБА Джон Старкс Малик Монк Наз Рид Баскетбол

Наз Рид стал лучшим запасным игроком сезона-2023/24.

Центровой «Миннесоты» помог команде провести второй по успешности сезон в истории франшизы. «Тимбервулвз» заняли третье место в Западной конференции с результатом 56-26.

Рид опередил защитника «Сакраменто» Малика Монка с небольшим перевесом в голосах.

В матчах регулярного чемпионата 24-летний центровой продемонстрировал лучшие в карьере показатели в 13,5 очка и 5,2 подбора и принял участие в 81 игре.

Рид посвятил свою победу болельщикам.

«Они видели, как я работаю с первого дня. С тех пор как я пришел в «Миннесоту», я изменил свое тело, свое мышление, направление в котором я двигался по жизни. Думаю, они заслуживают этого успеха. Они прошли этот путь вместе со мной, и это многое для меня значит», – заявил центровой.

Рид стал третьим незадрафтованным игроком, получившим эту награду. До него это удавалось Джону Старксу (1996/97) и Дэрреллу Армстронгу (1998/99).

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