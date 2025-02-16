Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» и стал 9-кратным обладателем кубка

Сегодня состоялся финальный матч Кубка Турции.

«Фенербахче» одержал уверенную победу над «Бешикташем » (104:81) и завоевал девятый Кубок Турции в истории клуба.

Найджел Хэйс стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка, и был признан MVP Кубка.

Кубок Турции

Финал

Фенербахче – Бешикташ – 104:81 (27:19, 31:21, 24:20, 22:21)

ФЕНЕРБАХЧЕ : Хэйс-Дэвис (22), Санли, Холл (оба – 14).

БЕШИКТАШ : Нидхем (20), Мэтьюз, Угурлу (оба – 11).

16 февраля . 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.