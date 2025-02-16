Кубок Турции. Финал. «Фенербахче» обыграл «Бешикташ» и стал 9-кратным обладателем кубка
Сегодня состоялся финальный матч Кубка Турции.
«Фенербахче» одержал уверенную победу над «Бешикташем» (104:81) и завоевал девятый Кубок Турции в истории клуба.
Найджел Хэйс стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка, и был признан MVP Кубка.
Кубок Турции
Финал
Фенербахче – Бешикташ – 104:81 (27:19, 31:21, 24:20, 22:21)
ФЕНЕРБАХЧЕ: Хэйс-Дэвис (22), Санли, Холл (оба – 14).
БЕШИКТАШ: Нидхем (20), Мэтьюз, Угурлу (оба – 11).
16 февраля. 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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