Джарен Джексон: «Вторая награда «Лучший защитник года» будет значить очень много»

Джарен Джексон надеется получить вторую награду «Лучший защитник года».

«Трудно выиграть эту награду дважды. Теперь это понятно. Ее непросто получить. Так что это будет значить очень много», – сказал тяжелый форвард «Мемфиса ».

Джексон , который уверенно претендует на звание лучшего защитника года и уже выигрывад эту награду в 2023 году, проводит лучший сезон за семилетнюю карьеру, набирая в среднем 23,0 очка за матч, а также делает 1,6 блок-шота, 1,3 перехвата, 6,0 подбора и 2,2 передачи.