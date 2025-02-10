Пол Пирс: «Джарен Джексон – монстр, прототип настоящего современного «большого»

Пол Пирс высоко оценивает шансы «Мемфиса» в плей-офф.

«Они показали, что могут играть без Джа Морэнта . Побеждали, когда он получил травму. Отработали дополнительные связки за это время, решили вопрос глубины состава, придали уверенности парням со скамейки.

Мне очень нравится ротация этой команды, и их очень хорошо тренируют. К ним надо готовиться в 7-матчевой серии, особенно если они будут здоровыми.

Джарен Джексон начинает напоминать монстра. Он прототип настоящего современного большого, который полезен на обеих сторонах площадки, блокирует броски, бросает из-за дуги, постоянно становится сильнее, что хорошо заметно, набирается спортивной злости. Его прогресс – это именно то, что нужно было этой команде.

«Мемфис » будет очень опасен на Западе. В 7 матчах я предпочту их любой другой команде в конференции, кроме «Оклахомы». Они справятся и с «Хьюстоном », и с «Денвером », – заключил Пол Пирс.

«Гриззлис» занимают 2-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции с результатом 35-17.