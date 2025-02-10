Пол Пирс: «Джарен Джексон – монстр, прототип настоящего современного «большого»
«Они показали, что могут играть без Джа Морэнта. Побеждали, когда он получил травму. Отработали дополнительные связки за это время, решили вопрос глубины состава, придали уверенности парням со скамейки.
Мне очень нравится ротация этой команды, и их очень хорошо тренируют. К ним надо готовиться в 7-матчевой серии, особенно если они будут здоровыми.
Джарен Джексон начинает напоминать монстра. Он прототип настоящего современного большого, который полезен на обеих сторонах площадки, блокирует броски, бросает из-за дуги, постоянно становится сильнее, что хорошо заметно, набирается спортивной злости. Его прогресс – это именно то, что нужно было этой команде.
«Мемфис» будет очень опасен на Западе. В 7 матчах я предпочту их любой другой команде в конференции, кроме «Оклахомы». Они справятся и с «Хьюстоном», и с «Денвером», – заключил Пол Пирс.
«Гриззлис» занимают 2-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции с результатом 35-17.
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