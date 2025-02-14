3

«Слишком большое давление. Я не готов». Руи Хатимура не хотел переходить в «Лейкерс»

Руи Хатимура вспомнил об отношении к своему обмену.

Форвард перешел в «Лейкерс» в январе 2023 года из «Вашингтона» в результате обмена.

«Какие еще «Лейкерс»? Это слишком. Слишком большое давление. Я к этому не готов», – вспомнил Хатимура разговор со своим агентом. Представитель баскетболиста объяснил ему, что команда испытывает проблемы с попаданием в плей-офф и нуждается в нем.

Хатимура набирал 9,6 очка и 4,7 подбора за 22,4 минуты в среднем в первом сезоне в команде и 12,2 очка и 3,6 подбора в 16 матчах плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Beyond The Buzzer 13
logoРуи Хатимура
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Руи реально хорош!». «Лейкерс» вряд ли будут обменивать Хатимуру в ближайшее время
926 января, 11:33
Леброн Джеймс вернул «Лейкерс» в игру против «Хит». Он вообще собирается стареть?
6416 января, 18:50
«Лейкерс» не собираются обменивать Руи Хатимуру и Далтона Кнехта
97 января, 15:42
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Турнир восходящих звезд. Команда Хардуэя сыграет против команды Маллина, команда G-лиги против команды Ричмонда
1845 минут назад
Марк Дэйгнолт об аналитике: «Не принимаю решения из-за нее и без нее»
сегодня, 20:55
Кевин Нокс подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
6сегодня, 20:40
Шэй Гилджес-Александер опередил Николу Йокича в борьбе за награду MVP во 2-м опросе от ESPN
1сегодня, 20:25Фото
Марк Кьюбан предложил выведенному с матча болельщику место в первом ряду
1сегодня, 19:51
Пол Джордж играет последние 4-5 матчей на инъекциях
9сегодня, 19:32
Алексей Швед об обмене Луки Дончича: «Для него только плюс, что он перешел в «Лейкерс»
6сегодня, 19:05
Карвел Андерсон выбыл из состава «Локомотива-Кубань» до конца сезона из-за травмы
1сегодня, 18:45
Джимми Батлер: «Мне тошно от того, что мы не идем 4-0»
4сегодня, 18:40
Стив Керр: «Джимми Батлер – универсальный игрок. Методичный, держит все под контролем»
1сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»
1сегодня, 18:59Фото
Главный тренер женской сборной Литвы Римантас Григас обвинен в сексуальных домогательствах
сегодня, 14:15
Женский рейтинг ФИБА. США лидируют, Чехия, Черногория и Великобритания пробились в Топ-20
сегодня, 13:45Фото
«Плохие новости». Кевин Пантер получил травму плеча в матче Кубка Короля Испании
сегодня, 12:00
У Уокера Кесслера повреждение большого пальца руки
сегодня, 11:41
Тель-авивский «Маккаби» в 46-й раз стал обладателем Кубка Израиля
сегодня, 04:44
Велимир Перасович после проигрыша «Зениту»: «Судьи были очень строгими по отношению к нам»
вчера, 20:31
Хавьер Паскуаль о победе над УНИКСом: «Сегодня наша команда показала характер»
3вчера, 20:06
Куинн Кук завершит сезон в Китае за «Фуцзянь»
1вчера, 19:10
Андрей Воронцевич: «Алексей Швед замечательно влился в коллектив»
вчера, 16:42
Рекомендуем