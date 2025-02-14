«Слишком большое давление. Я не готов». Руи Хатимура не хотел переходить в «Лейкерс»
Руи Хатимура вспомнил об отношении к своему обмену.
Форвард перешел в «Лейкерс» в январе 2023 года из «Вашингтона» в результате обмена.
«Какие еще «Лейкерс»? Это слишком. Слишком большое давление. Я к этому не готов», – вспомнил Хатимура разговор со своим агентом. Представитель баскетболиста объяснил ему, что команда испытывает проблемы с попаданием в плей-офф и нуждается в нем.
Хатимура набирал 9,6 очка и 4,7 подбора за 22,4 минуты в среднем в первом сезоне в команде и 12,2 очка и 3,6 подбора в 16 матчах плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Beyond The Buzzer 13
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