Шакил О’Нил будет получать более 15 миллионов долларов в год по новому контракту с TNT Sports

Шакил О’Нил продолжит участвовать в шоу Inside the NBA.

Несмотря на регулярные шутки про «увольнение», бывший центровой близок к подписанию нового контракта, по которому будет получать более 15 миллионов долларов. Ранее сотрудничество с телеканалом подтвердил его коллега Чарльз Баркли, который зарабатывает 21 миллион в год по 10-летнему соглашению.

Ожидается, что шоу сохранит всех своих текущих участников.

TNT Sports продолжит выпускать программу, которая со следующего сезона будет выходить в эфир на ESPN и ABC.