Женский рейтинг ФИБА. США лидируют, Чехия, Черногория и Великобритания пробились в Топ-20

ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных квалификаций.

США, Австралия и Франция продолжают лидировать среди женских национальных команд. Франция вплотную приблизилась ко 2-й строчке по очкам. На 3 позиции упала Нигерия.

Чехия, Черногория и Великобритания пробились в Топ-20.