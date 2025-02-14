Женский рейтинг ФИБА. США лидируют, Чехия, Черногория и Великобритания пробились в Топ-20
ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных квалификаций.
США, Австралия и Франция продолжают лидировать среди женских национальных команд. Франция вплотную приблизилась ко 2-й строчке по очкам. На 3 позиции упала Нигерия.
Чехия, Черногория и Великобритания пробились в Топ-20.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
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