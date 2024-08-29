США, Австралия и Франция возглавляют мировой рейтинг женских баскетбольных сборных по версии ФИБА
ФИБА обновила рейтинг женских сборных.
Первое место по-прежнему занимает сборная США, которая завоевала золото олимпийского баскетбольного турнира 8-й раз подряд.
На 4 строчки поднялись Франция (3-е место), уступившая в финале на 1 очко, и Нигерия (8), ставшая первой африканской командой в плей-офф Олимпиады.
Бронзовый призер – команда Австралии – оказалась на втором месте рейтинга. Она заняла прежнее место Китая (4), который не прошел групповой этап.
Дебютант Олимпиады Германия (13) поднялась вверх на 8 позиций после сенсационной победы над бельгийками в первом матче группового этапа и выходе в плей-офф со второго места в группе С.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости