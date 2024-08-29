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США, Австралия и Франция возглавляют мировой рейтинг женских баскетбольных сборных по версии ФИБА

ФИБА обновила рейтинг женских сборных.

Первое место по-прежнему занимает сборная США, которая завоевала золото олимпийского баскетбольного турнира 8-й раз подряд.

На 4 строчки поднялись Франция (3-е место), уступившая в финале на 1 очко, и Нигерия (8), ставшая первой африканской командой в плей-офф Олимпиады.

Бронзовый призер – команда Австралии – оказалась на втором месте рейтинга. Она заняла прежнее место Китая (4), который не прошел групповой этап.

Дебютант Олимпиады Германия (13) поднялась вверх на 8 позиций после сенсационной победы над бельгийками в первом матче группового этапа и выходе в плей-офф со второго места в группе С.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
logoФИБА
logoсборная США жен
logoсборная Австралии жен
logoсборная Китая жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoолимпийский баскетбольный турнир жен
logoсборная Нигерии жен
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