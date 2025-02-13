«НБА нет дела до отдыха и здоровья игроков». Стив Керр не уверен в участии ветеранов в матче бэк-ту-бэк в Хьюстоне
Стив Керр прокомментировал тяжелое расписание.
«Голден Стэйт» проводит выездную серию из 7 матчей. Команда уступила «Далласу» и играет с «Хьюстоном» на следующий день. Стива Керра спросили об участии ветеранов в матче с «Рокетс».
«Пока не знаю. Мы это обсудим. Это поражение выглядит еще более раздражающим в таком ключе.
НБА определенно нет дела до отдыха и здоровья игроков, все ради рейтинга. Но я понимаю, всем приходится с этим сталкиваться.
Соберемся и будем готовиться», – заключил главный тренер.
Стеф Карри (25 + 8 передач + 5 подборов + 2 перехвата) провел 37 минут, а Джимми Батлер (21 + 9 подборов + 7 передач + 1 блок-шот) – 35 минут в проигранном матче (107:111).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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