Крис Пол делит с Джейсоном Киддом 2-е место в истории НБА по количеству перехватов за карьеру

Крис Пол догнал Джейсона Кидда по количеству перехватов.

Разыгрывающий «Сан-Антонио » Крис Пол сравнялся с Джейсоном Киддом по количеству перехватов за карьеру и теперь делит с ним второе место в истории лиги.

У обоих знаменитых защитников 2 684 перехвата за карьеру. Первое место в истории НБА по этому показателю занимает Джон Стоктон – 3 265.

Кидд отыграл в НБА 19 сезонов и в настоящее время является главным тренером «Далласом».