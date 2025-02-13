Крис Пол делит с Джейсоном Киддом 2-е место в истории НБА по количеству перехватов за карьеру
Крис Пол догнал Джейсона Кидда по количеству перехватов.
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол сравнялся с Джейсоном Киддом по количеству перехватов за карьеру и теперь делит с ним второе место в истории лиги.
У обоих знаменитых защитников 2 684 перехвата за карьеру. Первое место в истории НБА по этому показателю занимает Джон Стоктон – 3 265.
Кидд отыграл в НБА 19 сезонов и в настоящее время является главным тренером «Далласом».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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