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Крис Пол делит с Джейсоном Киддом 2-е место в истории НБА по количеству перехватов за карьеру

Крис Пол догнал Джейсона Кидда по количеству перехватов.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол сравнялся с Джейсоном Киддом по количеству перехватов за карьеру и теперь делит с ним второе место в истории лиги.

У обоих знаменитых защитников 2 684 перехвата за карьеру. Первое место в истории НБА по этому показателю занимает Джон Стоктон – 3 265.

Кидд отыграл в НБА 19 сезонов и в настоящее время является главным тренером «Далласом».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoКрис Пол
logoНБА
logoДжейсон Кидд
logoСан-Антонио
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