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Виктор Вембаньяма снова попробует силы в конкурсе мастерства во время Уикенда всех звезд

Виктор Вембаньяма станет участником конкурса мастерства.

В прошлом году форвард дебютировал в соревновании в составе команды первых номеров драфта НБА вместе с Энтони Эдвардсом («Миннесота») и Паоло Банкеро («Орландо»). Команда потерпела неудачу. Победителями стала тройка от принимавших Матч всех звезд «Пэйсерс» – Тайриз Халибертон, Беннедикт Матурин и Майлз Тернер.

В этом году партнером Вембаньямы станет 5-кратный участник конкурса Крис Пол.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
logoБеннедикт Матурин
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoПаоло Банкеро
logoТайриз Халибертон
logoКрис Пол
logoМайлз Тернер
logoМатч всех звезд НБА
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