Виктор Вембаньяма снова попробует силы в конкурсе мастерства во время Уикенда всех звезд
Виктор Вембаньяма станет участником конкурса мастерства.
В прошлом году форвард дебютировал в соревновании в составе команды первых номеров драфта НБА вместе с Энтони Эдвардсом («Миннесота») и Паоло Банкеро («Орландо»). Команда потерпела неудачу. Победителями стала тройка от принимавших Матч всех звезд «Пэйсерс» – Тайриз Халибертон, Беннедикт Матурин и Майлз Тернер.
В этом году партнером Вембаньямы станет 5-кратный участник конкурса Крис Пол.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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