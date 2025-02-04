Виктор Вембаньяма снова попробует силы в конкурсе мастерства во время Уикенда всех звезд

Виктор Вембаньяма станет участником конкурса мастерства.

В прошлом году форвард дебютировал в соревновании в составе команды первых номеров драфта НБА вместе с Энтони Эдвардсом («Миннесота») и Паоло Банкеро («Орландо»). Команда потерпела неудачу. Победителями стала тройка от принимавших Матч всех звезд «Пэйсерс» – Тайриз Халибертон, Беннедикт Матурин и Майлз Тернер.

В этом году партнером Вембаньямы станет 5-кратный участник конкурса Крис Пол.