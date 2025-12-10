Тайриз Халибертон присоединился к команде аналитиков Amazon Prime и расскажет о реабилитации после травмы ахилла

  • Спортс
0

Тайриз Халибертон начал сотрудничество с Amazon Prime.

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон, финалист и один из главных героев прошлого плей-офф НБА, восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия и пропускает сезон.

Игрок поработает на платформе Amazon Prime, присоединившись к ряду трансляций в роли аналитика, а также снимет документальный мини-сериал о своей реабилитации.

«Отличная возможность для болельщиков посмотреть на лигу изнутри, понять, что нужно для соревнования на высочайшем уровне,» – поделился Халибертон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
