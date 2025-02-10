Источник в «Лейкерс» об отмене сделки по Марку Уильямсу: «Пронесло. Слишком много теряли»

Переход Марка Уильямса вызывал неоднозначное отношение в «Лейкерс».

Несостоявшийся обмен центрового «Шарлотт » стал следствием предельно «агрессивного», по сведениям из команды, подхода к переговорам. Уильямс не прошел медкомиссию.

«Лейкерс» отправляли в «Хорнетс» форвардов Далтона Кнехта и Кэма Реддиша , а также незащищенный драфт-пик 1-го раунда (2031 год) и обмен пиками 2030 года.

«Мы слишком много теряли. Пронесло», – признался источник внутри клуба после срыва сделки.

Несостоявшийся обмен не позволил «Лейкерс » решить проблему неукомплектованной передней линии своего состава до дедлайна. У команды нет соответствующего целям стартового центрового.