Шэмс Чарания: «В течение месяца мы узнаем, кто будет владельцем «Миннесоты»

Спор о праве собственности на «Вулвз» будет урегулирован в течение месяца.

Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Вот как обстоят дела на данный момент. В ноябре начнется арбитраж. Глен Тэйлор против Алекса Родригеса и Марка Лори. Исходя из того, что я слышал, думаю, что в течение месяца мы узнаем, кто будет владельцем команды.

И что интересно, я слышал, что у Алекса Родригеса и Марка Лори есть 940 миллионов долларов на счете в JP Morgan, которые нужно перевести Глену Тэйлору, чтобы завершить эту покупку команды. Не только получить свою долю в 60-70%, но и выкупить команду полностью у Глена Тэйлора», – рассказал Чарания.