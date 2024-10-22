Шэмс Чарания: «В течение месяца мы узнаем, кто будет владельцем «Миннесоты»
Спор о праве собственности на «Вулвз» будет урегулирован в течение месяца.
Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Вот как обстоят дела на данный момент. В ноябре начнется арбитраж. Глен Тэйлор против Алекса Родригеса и Марка Лори. Исходя из того, что я слышал, думаю, что в течение месяца мы узнаем, кто будет владельцем команды.
И что интересно, я слышал, что у Алекса Родригеса и Марка Лори есть 940 миллионов долларов на счете в JP Morgan, которые нужно перевести Глену Тэйлору, чтобы завершить эту покупку команды. Не только получить свою долю в 60-70%, но и выкупить команду полностью у Глена Тэйлора», – рассказал Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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