«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле

«Варезе» решил сменить главного тренера.

Итальянский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 40-летним аргентинским специалистом Эрманом Мандоле по соглашению сторон.

Команда занимает 13-е место в национальном чемпионате с результатом 6-13.

Мандоле руководил составом 3-й сезон и не смог продемонстрировать прогресс в игре своего коллектива.