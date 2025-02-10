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«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле

«Варезе» решил сменить главного тренера.

Итальянский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 40-летним аргентинским специалистом Эрманом Мандоле по соглашению сторон.

Команда занимает 13-е место в национальном чемпионате с результатом 6-13.

Мандоле руководил составом 3-й сезон и не смог продемонстрировать прогресс в игре своего коллектива.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Варезе»
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