«Варезе» отправил в отставку главного тренера Эрмана Мандоле
«Варезе» решил сменить главного тренера.
Итальянский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 40-летним аргентинским специалистом Эрманом Мандоле по соглашению сторон.
Команда занимает 13-е место в национальном чемпионате с результатом 6-13.
Мандоле руководил составом 3-й сезон и не смог продемонстрировать прогресс в игре своего коллектива.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Варезе»
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