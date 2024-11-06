Алекс Тайус стал игроком «Варезе»

Алекс Тайус продолжит карьеру в Италии.

Тяжелый форвард (26 лет, 203 см) заключил контракт до конца сезона с «Варезе ».

Тайус провел сезон-23/24 в составе московской «Руны», набирая 7,6 очка, 4,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч. В конце апреля он присоединился к «Хапоэлю Иерусалим».