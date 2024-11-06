Алекс Тайус стал игроком «Варезе»
Алекс Тайус продолжит карьеру в Италии.
Тяжелый форвард (26 лет, 203 см) заключил контракт до конца сезона с «Варезе».
Тайус провел сезон-23/24 в составе московской «Руны», набирая 7,6 очка, 4,6 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч. В конце апреля он присоединился к «Хапоэлю Иерусалим».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: pallacanestrovarese.it
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости