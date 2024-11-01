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«Милан» подписал контракт с Нико Мэннионом

Нико Мэннион стал игроком «Милана».

Защитник (23 года, 191 см) играл за «Варезе» с декабря 2023 года. В предыдущем сезоне он набирал 20,3 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за матч, став лучшим бомбардиром итальянской лиги.

Мэннион мощно начал новый сезон, набирая 26,3 очка, 3,7 подбора и 5,7 передачи в матчах национального турнира.

По сообщению репортера Донатаса Урбонаса, баскетболист подписался с «Миланом» до 2027 года (по схеме 2+1), а «Варезе» получит 300 тысяч евро выкупа.

«Милан» идет с результатом 2-5 на стартовом отрезке Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Донатаса Урбонаса
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