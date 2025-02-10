Трой Копэйн близок к переходу в «Страсбур»

«Страсбур» планирует подписать Троя Копэйна.

Американский защитник (29 лет, 193 см) должен в ближайшее время перейти во французский клуб из «Мурсии».

Копэйн проводит 2-й сезон в текущем клубе. В прошлом году он хорошо показал себя в Лиге чемпионов, но травмировался в октябре и потерял место в основной ротации испанской команды.

Разыгрывающий набирает 5,3 очка, 1,2 подбора и 1,2 передачи за 13,5 минуты в национальном чемпионате в этом сезоне.