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Джеймс Харден остался без усов в новой рекламе чипсов

Джеймс Харден предстал без усов в рекламном ролике.

Звездный защитник «Клипперс» снялся в рекламе чипсов Pringles, которая транслировалась во время Супербоула.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 50 Nuances
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светская хроника
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