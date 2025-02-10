Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет ПАОК
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.
«Олимпиакос» на домашней арене примет ПАОК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 17-0, Олимпиакос – 15-2, АЕК – 10-8, Паниониос – 8-9, Кардицас – 8-9, ПАОК – 8-9, Промитеас – 8-10, Перистери – 7-10, Арис – 7-11, Лаврион – 6-10, Марусси – 5-12, Колоссос – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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