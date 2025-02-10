Марк Стейн: «Даже внутри «Лейкерс» некоторые называют команду «Лукалэнд» вместо «Лэйкерлэнд»
Лука Дончич вдохновил «Лейкерс» на новое прозвище команды.
Как информирует инсайдер Марк Стейн, клуб все чаще называют в честь словенца «Лукалэнд».
«Даже внутри самих «Лейкерс» некоторые все чаще называют команду «Лукалэнд» вместо «Лэйкерлэнд», – сказал журналист.
«Лейкерс» выменяли 25-летнего Дончича у «Далласа» перед дедлайном. Его дебют за команду, как ожидается, состоится в понедельник.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем