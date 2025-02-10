Марк Стейн: «Даже внутри «Лейкерс» некоторые называют команду «Лукалэнд» вместо «Лэйкерлэнд»

Лука Дончич вдохновил «Лейкерс» на новое прозвище команды.

Как информирует инсайдер Марк Стейн, клуб все чаще называют в честь словенца «Лукалэнд».

«Даже внутри самих «Лейкерс » некоторые все чаще называют команду «Лукалэнд» вместо «Лэйкерлэнд», – сказал журналист.

«Лейкерс» выменяли 25-летнего Дончича у «Далласа» перед дедлайном. Его дебют за команду, как ожидается, состоится в понедельник.