91-летний Хьюби Браун отработал последний матч и завершил карьеру комментатора
Хьюби Браун завершил карьеру комментатора.
91-летний экс-тренер в воскресенье провел последний матч в качестве эксперта на телеканале ESPN. Вместе с Майком Брином он комментировал игру «Милуоки» – «Филадельфия».
Брин: Для многих из нас ты был как отец, наш отец в НБА.
Браун: Можем сделать паузу, чтобы я поплакал?
Браун работает в профессиональном баскетболе с 1958 года. С 2004 года он комментировал матчи НБА на ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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