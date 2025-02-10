91-летний Хьюби Браун отработал последний матч и завершил карьеру комментатора

Хьюби Браун завершил карьеру комментатора.

91-летний экс-тренер в воскресенье провел последний матч в качестве эксперта на телеканале ESPN. Вместе с Майком Брином он комментировал игру «Милуоки» – «Филадельфия».

Брин: Для многих из нас ты был как отец, наш отец в НБА.

Браун : Можем сделать паузу, чтобы я поплакал?

Браун работает в профессиональном баскетболе с 1958 года. С 2004 года он комментировал матчи НБА на ESPN.