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Чарльз Баркли: «Выслушаю предложения ESPN, NBC и Amazon, прежде чем подпишу контракт»

Чарльз Баркли заявил, что открыт для предложений от ESPN, NBC и Amazon.

«Я еще не решил. Я слушаю NBC и Amazon и хочу знать все, что они могу мне предложить, прежде чем подпишу контракт.

Я люблю ребят из ESPN, и если мы окажемся там, я буду делать все возможное, но пока они не дали нам никакого расписания. Но я окажу себе медвежью услугу, если не встречусь с NBC и не встречусь с Amazon», – сказал эксперт TNT.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Dan Patrick Show
logoЧарльз Баркли
logoНБА
телевидение
ESPN
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