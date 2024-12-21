Чарльз Баркли: «Выслушаю предложения ESPN, NBC и Amazon, прежде чем подпишу контракт»
Чарльз Баркли заявил, что открыт для предложений от ESPN, NBC и Amazon.
«Я еще не решил. Я слушаю NBC и Amazon и хочу знать все, что они могу мне предложить, прежде чем подпишу контракт.
Я люблю ребят из ESPN, и если мы окажемся там, я буду делать все возможное, но пока они не дали нам никакого расписания. Но я окажу себе медвежью услугу, если не встречусь с NBC и не встречусь с Amazon», – сказал эксперт TNT.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Dan Patrick Show
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