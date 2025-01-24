Шакил О′Нил и Кенни Смит продолжат сотрудничество с TNT

Шакил О′Нил и Кенни Смит остаются на канале TNT .

Ведущие популярного студийного шоу Inside the NBA заключат новые многолетние контракты.

Соглашение прославленного центрового, как ожидается, будет рассчитано на 5 лет.

Warner Bros. Discovery, которой принадлежит TNT, теряет права на трансляции НБА после этого сезона, поэтому заключила сделку с Disney, чтобы сохранить Inside the NBA на ESPN по арендному соглашению.

В шоу помимо Шакила О ’Нила и Кенни Смита задействованы Чарльз Баркли и Эрни Джонсон.