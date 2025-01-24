Шакил О′Нил и Кенни Смит продолжат сотрудничество с TNT
Шакил О′Нил и Кенни Смит остаются на канале TNT .
Ведущие популярного студийного шоу Inside the NBA заключат новые многолетние контракты.
Соглашение прославленного центрового, как ожидается, будет рассчитано на 5 лет.
Warner Bros. Discovery, которой принадлежит TNT, теряет права на трансляции НБА после этого сезона, поэтому заключила сделку с Disney, чтобы сохранить Inside the NBA на ESPN по арендному соглашению.
В шоу помимо Шакила О’Нила и Кенни Смита задействованы Чарльз Баркли и Эрни Джонсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CNBC
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