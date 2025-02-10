Джимми Батлер: «Знал, что меня куда-то обменяют, да хоть в Бразилию во «Фламенго»
Джимми Батлер заявил, что был полностью готов к обмену перед дедлайном.
«Знал, что меня куда-то обменяют, да хоть в Бразилию во «Фламенго».
Но я рад, что оказался здесь, в «Голден Стэйт». Я благодарен за возможность играть в баскетбол за такую топовую организацию. Хочу оставить все позади и сосредоточиться на настоящем и движении вперед. При этом не могу сказать о «Майами» ничего плохого. Я благодарен за время, проведенное там», – заявил новобранец «Уорриорз».
Батлер ранее заявлял, что надеется присоединиться к «Фламенго» после завершения карьеры в НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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