Джимми Батлер: «Знал, что меня куда-то обменяют, да хоть в Бразилию во «Фламенго»

Джимми Батлер заявил, что был полностью готов к обмену перед дедлайном.

«Знал, что меня куда-то обменяют, да хоть в Бразилию во «Фламенго».

Но я рад, что оказался здесь, в «Голден Стэйт». Я благодарен за возможность играть в баскетбол за такую ​​топовую организацию. Хочу оставить все позади и сосредоточиться на настоящем и движении вперед. При этом не могу сказать о «Майами » ничего плохого. Я благодарен за время, проведенное там», – заявил новобранец «Уорриорз».

Батлер ранее заявлял, что надеется присоединиться к «Фламенго» после завершения карьеры в НБА .