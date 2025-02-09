Майлз Тернер и Ник Клэкстон станут основными целями «Лейкерс» в межсезонье (Эван Сайдери)
«Лейкерс» не смогли решить вопрос со стартовым центровым.
Сделка с «Шарлотт» по Марку Уильямсу не состоялась по медицинским причинам.
«Лейкерс» будут вынуждены отложить долговременное решение вопроса передней линии до межсезонья.
По мнению источников в лиге, основными целями команды станут «большие» Майлз Тернер («Индиана») и Ник Клэкстон («Бруклин»).
Клэкстон связан контрактом до конца сезона-2027/28. Тернер проводит последний сезон по текущему соглашению и сумма следующего может стать препятствием для дальнейшего сотрудничества с «Пэйсерс». «Лейкерс» могут получить баскетболиста в результате сделки по формату сайн-энд-трейд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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