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Майлз Тернер и Ник Клэкстон станут основными целями «Лейкерс» в межсезонье (Эван Сайдери)

«Лейкерс» не смогли решить вопрос со стартовым центровым.

Сделка с «Шарлотт» по Марку Уильямсу не состоялась по медицинским причинам.

«Лейкерс» будут вынуждены отложить долговременное решение вопроса передней линии до межсезонья.

По мнению источников в лиге, основными целями команды станут «большие» Майлз ТернерИндиана») и Ник КлэкстонБруклин»).

Клэкстон связан контрактом до конца сезона-2027/28. Тернер проводит последний сезон по текущему соглашению и сумма следующего может стать препятствием для дальнейшего сотрудничества с «Пэйсерс». «Лейкерс» могут получить баскетболиста в результате сделки по формату сайн-энд-трейд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
logoЛейкерс
возможные переходы
logoНик Клэкстон
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