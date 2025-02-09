Майлз Тернер и Ник Клэкстон станут основными целями «Лейкерс» в межсезонье (Эван Сайдери)

«Лейкерс» не смогли решить вопрос со стартовым центровым.

Сделка с «Шарлотт» по Марку Уильямсу не состоялась по медицинским причинам.

«Лейкерс» будут вынуждены отложить долговременное решение вопроса передней линии до межсезонья.

По мнению источников в лиге, основными целями команды станут «большие» Майлз Тернер («Индиана ») и Ник Клэкстон («Бруклин »).

Клэкстон связан контрактом до конца сезона-2027/28. Тернер проводит последний сезон по текущему соглашению и сумма следующего может стать препятствием для дальнейшего сотрудничества с «Пэйсерс». «Лейкерс » могут получить баскетболиста в результате сделки по формату сайн-энд-трейд.