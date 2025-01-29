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«Лейкерс» проявляют интерес к Майлзу Тернеру (Энтони Ирвин)

«Лейкерс» могут выменять звездного центрового «Пэйсерс».

Как сообщает обозреватель Clutch Points Энтони Ирвин, «озерники» рассматривают вариант с использованием имеющихся пиков первого раунда для приобретения Майлза Тернера.

По слухам, «Индиана» готова расстаться с Тернером до дедлайна в связи с неопределенностью по его будущему контракту.

Тернер набирает в среднем 15,4 очка и 6,8 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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