«Лейкерс» проявляют интерес к Майлзу Тернеру (Энтони Ирвин)

«Лейкерс» могут выменять звездного центрового «Пэйсерс».

Как сообщает обозреватель Clutch Points Энтони Ирвин, «озерники» рассматривают вариант с использованием имеющихся пиков первого раунда для приобретения Майлза Тернера .

По слухам, «Индиана » готова расстаться с Тернером до дедлайна в связи с неопределенностью по его будущему контракту.

Тернер набирает в среднем 15,4 очка и 6,8 подбора за игру.