«Лейкерс» проявляют интерес к Майлзу Тернеру (Энтони Ирвин)
«Лейкерс» могут выменять звездного центрового «Пэйсерс».
Как сообщает обозреватель Clutch Points Энтони Ирвин, «озерники» рассматривают вариант с использованием имеющихся пиков первого раунда для приобретения Майлза Тернера.
По слухам, «Индиана» готова расстаться с Тернером до дедлайна в связи с неопределенностью по его будущему контракту.
Тернер набирает в среднем 15,4 очка и 6,8 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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