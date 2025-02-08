Джимми Батлер дебютирует за «Голден Стэйт» в субботнем матче с «Чикаго»

Джимми Батлер готов к дебюту за «Уорриорз».

Звездный защитник проведет первую встречу за «Голден Стэйт » в субботу, когда команда в гостях сыграет с «Чикаго ».

Батлер стал игроком калифорнийцев в результате обмена перед дедлайном, перейдя из «Майами».