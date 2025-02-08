Джимми Батлер дебютирует за «Голден Стэйт» в субботнем матче с «Чикаго»
Джимми Батлер готов к дебюту за «Уорриорз».
Звездный защитник проведет первую встречу за «Голден Стэйт» в субботу, когда команда в гостях сыграет с «Чикаго».
Батлер стал игроком калифорнийцев в результате обмена перед дедлайном, перейдя из «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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