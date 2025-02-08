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Джимми Батлер дебютирует за «Голден Стэйт» в субботнем матче с «Чикаго»

Джимми Батлер готов к дебюту за «Уорриорз».

Звездный защитник проведет первую встречу за «Голден Стэйт» в субботу, когда команда в гостях сыграет с «Чикаго».

Батлер стал игроком калифорнийцев в результате обмена перед дедлайном, перейдя из «Майами».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoДжимми Батлер
logoЧикаго
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