НБА представила форму и дизайн площадки для Матча всех звезд 2025 года

Представлена форма для Матча всех звезд НБА-2025.

НБА опубликовала фотографии трех комплектов игровой формы для 74-го Матча всех звезд, который состоится в воскресенье, 16 февраля, в Сан-Франциско.

Как было объявлено ранее, Матч всех звезд НБА 2025 года пройдет формате мини-турнира. 24 звезды НБА будут поровну разделены на три команды, четвертая команда будет состоять из победителей турнира восходящих звезд, который пройдет накануне.