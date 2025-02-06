НБА представила форму и дизайн площадки для Матча всех звезд 2025 года
Представлена форма для Матча всех звезд НБА-2025.
НБА опубликовала фотографии трех комплектов игровой формы для 74-го Матча всех звезд, который состоится в воскресенье, 16 февраля, в Сан-Франциско.
Как было объявлено ранее, Матч всех звезд НБА 2025 года пройдет формате мини-турнира. 24 звезды НБА будут поровну разделены на три команды, четвертая команда будет состоять из победителей турнира восходящих звезд, который пройдет накануне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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