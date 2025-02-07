Майкл Купер: «Когда у меня были проблемы с алкоголем и наркотиками, Джерри Уэст был первым, кто оттащил меня в сторону»

Майкл Купер рассказал, как Джерри Уэст помог ему после карьеры в НБА.

«Мои отношения с Джерри Уэстом очень глубокие. После того, как я завершил карьеру, у меня были проблемы с алкоголем и наркотиками. И Джерри был первым, кто оттащил меня в сторону. Он сказал: «Куп, что происходит?» Он понял это. Так что я поехал и провел 45 дней в реабилитационном центре Джона Лукаса в Хьюстоне. Вероятно, это один из лучших поступков, которые я когда-либо совершил, чтобы изменить свою жизнь.

Иногда нас сбивают с пути разные вещи, и Джерри Уэст смог увидеть это во мне. Он заметил это на ранней стадии, прежде чем мои проблемы стали еще больше, прежде, чем я не смог с ними справиться. Так что я поехал туда, разобрался с этим, вернулся, и у меня все еще была работа.

Он продолжал поддерживать меня. Я общался с ним до самой его смерти. Мы разговаривали за неделю до его смерти. Мы с Джерри были очень близки. Покойся с миром, тебя будет не хватать. Многие из нас стараются жить так, чтобы подражать ему», – рассказал 5-кратный чемпион НБА .