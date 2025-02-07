0

Чемпионат Турции. «Мерсин» против «Каршияки»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Мерсин» сыграет с «Каршиякой».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 15-1, Анадолу Эфес – 13-4, Тофаш – 13-4, Бешикташ – 12-5, Галатасарай – 10-6, Бахчешехир – 10-7, Мерсин – 10-7, Каршияка – 8-9, Бурсаспор – 7-10, Петким Спор – 7-10, Тюрк Телеком – 7-10, Бююкчекмедже – 6-11, Дарушафака – 6-11, Яловаспор – 4-13, Маниса – 4-13, Меркезефенди – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoКаршияка
logoчемпионат Турции
результаты
logoМерсин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Фенербахче» победил «Тофаш» и вышел на 1-е место, «Петким Спор» выиграл у «Каршияки»
14 декабря 2024, 19:43
Чемпионат Турции. 37 очков Бессона помогли «Манисе» победить в гостях «Тюрк Телеком», «Бешикташ» выиграл у «Бююкчекмедже» и другие результаты
116 ноября 2024, 20:54
Рекомендуем
Главные новости
«Атланта» расстанется с Дэвидом Родди
17 минут назад
«Торонто» отчислил Джеймса Уайзмена
21 минуту назад
Масаи Уджири: «Рассматриваем Брэндона Ингрэма как неотъемлемую часть будущего «Рэпторс»
28 минут назад
Евролига. «Монако» – «Партизан», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
38 минут назад
Лука Дончич о сомнениях по поводу физической готовности: «Сколько раз за все эти годы во мне сомневались»
5сегодня, 12:32
Аджай Митчелл подписал полноценный 2-летний контракт с «Тандер»
2сегодня, 11:45
Джимми Батлер о сожалениях по поводу конфликта с «Хит»: «Только одна вещь: больше не могу попасть в свою кофейню в Майами»
9сегодня, 11:29
Леброн Джеймс о 42 очках в 40 лет: «О чем я сейчас думаю? О том, что я старый»
33сегодня, 10:49
Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»
17сегодня, 10:20
Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»
10сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:40
Джей Джей Редик о Марке Уильямсе: «Он подходит нам сейчас и вписывается в будущее «Лейкерс»
1сегодня, 12:12
Адриатическая лига. «Цибона» примет ФМП
сегодня, 10:04
Лука Дончич посмеялся после промаха Дрэймонда Грина из-под кольца
11сегодня, 07:56Видео
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7вчера, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
вчера, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
4вчера, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2вчера, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
вчера, 08:08
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
5 февраля, 20:59
Рекомендуем