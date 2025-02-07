Лука Дончич о сомнениях по поводу физической готовности: «Сколько раз за все эти годы во мне сомневались»
Лука Дончич успокоил болельщиков «Лейкерс» по поводу своей формы.
Руководство «Мэверикс» в качестве одной из мотиваций решения обменять словенца в «Лейкерс» называло обеспокоенность физическим состоянием звезды НБА.
«У меня нет с этим проблем. Сколько раз за все эти годы во мне сомневались. Всю жизнь с этим сталкивался. Для меня это только дополнительная мотивация. Во мне часто сомневались, так что я привык.
Это работа, бизнес, я очень рад быть в «Лейкерс». Играть в баскетбол – это все, чего я хочу», – заявил словенец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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