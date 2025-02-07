  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич о сомнениях по поводу физической готовности: «Сколько раз за все эти годы во мне сомневались»
5

Лука Дончич о сомнениях по поводу физической готовности: «Сколько раз за все эти годы во мне сомневались»

Лука Дончич успокоил болельщиков «Лейкерс» по поводу своей формы.

Руководство «Мэверикс» в качестве одной из мотиваций решения обменять словенца в «Лейкерс» называло обеспокоенность физическим состоянием звезды НБА.

«У меня нет с этим проблем. Сколько раз за все эти годы во мне сомневались. Всю жизнь с этим сталкивался. Для меня это только дополнительная мотивация. Во мне часто сомневались, так что я привык.

Это работа, бизнес, я очень рад быть в «Лейкерс». Играть в баскетбол – это все, чего я хочу», – заявил словенец.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»
17сегодня, 10:20
Дончич – один из лучших игроков до 26 лет. Да, во всей истории НБА
37сегодня, 07:22
Клэй Томпсон о первом матче в Далласе после обмена Дончича: «Даже не знаю, чего ждать. Будет что-то странное»
9сегодня, 06:48
Лука Дончич «возмущен» тем, что «Даллас» обменял его в «Лейкерс»
185 февраля, 20:26
Лука Дончич – лидер по общему игровому времени в сезоне-2023/24 НБА
274 февраля, 21:30Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Атланта» расстанется с Дэвидом Родди
17 минут назад
«Торонто» отчислил Джеймса Уайзмена
21 минуту назад
Масаи Уджири: «Рассматриваем Брэндона Ингрэма как неотъемлемую часть будущего «Рэпторс»
28 минут назад
Евролига. «Монако» – «Партизан», «Барселона» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
38 минут назад
Аджай Митчелл подписал полноценный 2-летний контракт с «Тандер»
2сегодня, 11:45
Джимми Батлер о сожалениях по поводу конфликта с «Хит»: «Только одна вещь: больше не могу попасть в свою кофейню в Майами»
9сегодня, 11:29
Леброн Джеймс о 42 очках в 40 лет: «О чем я сейчас думаю? О том, что я старый»
33сегодня, 10:49
Реджи Миллер о критике Дончича: «Нельзя пять раз подряд попасть в первую пятерку сезона НБА в плохой форме»
17сегодня, 10:20
Энтони Эдвардс о Диллоне Бруксе: «Мне не нравится вся эта мелкая грязная хрень, которую он творит»
10сегодня, 09:37
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Таджером Макколлом
2сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Мерсин» против «Каршияки»
сегодня, 12:48
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:40
Джей Джей Редик о Марке Уильямсе: «Он подходит нам сейчас и вписывается в будущее «Лейкерс»
1сегодня, 12:12
Адриатическая лига. «Цибона» примет ФМП
сегодня, 10:04
Лука Дончич посмеялся после промаха Дрэймонда Грина из-под кольца
11сегодня, 07:56Видео
Сергей Елевич о пожеланиях смерти Егору Демину: «Думаю, здесь идет след от Украины»
7вчера, 16:11
Александар Везенков получил пятую награду MVP тура Евролиги в этом сезоне
вчера, 14:38
«Уралмаш» планирует отчислить Стэнли Уиттакера и Никиту Балашова
4вчера, 10:59
«Сумма согласована еще в октябре». Стивен Эй Смит подтвердил скорое подписание контракта на 100 миллионов долларов с ESPN
2вчера, 08:23
Общий бюджет БК «Астана» составляет около 400 миллионов рублей
вчера, 08:08
Рекомендуем