Лука Дончич о сомнениях по поводу физической готовности: «Сколько раз за все эти годы во мне сомневались»

Лука Дончич успокоил болельщиков «Лейкерс» по поводу своей формы.

Руководство «Мэверикс» в качестве одной из мотиваций решения обменять словенца в «Лейкерс» называло обеспокоенность физическим состоянием звезды НБА .

«У меня нет с этим проблем. Сколько раз за все эти годы во мне сомневались. Всю жизнь с этим сталкивался. Для меня это только дополнительная мотивация. Во мне часто сомневались, так что я привык.

Это работа, бизнес, я очень рад быть в «Лейкерс ». Играть в баскетбол – это все, чего я хочу», – заявил словенец.