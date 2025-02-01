Дэнни Грин: «Мне бы хотелось, чтобы Ламело Болл, Зак Лавин и Тайриз Макси попали на Матч всех звезд»

Дэнни Грин считает, что Болл, Лавин и Макси заслуживают участия в Матче звезд.

«Мне нравится, что ценятся победы. Паскаль — мой кореш, поэтому я не буду голосовать против него. Но мне бы хотелось, чтобы некоторые из моих ребят попали на Матч всех звезд — Тайриз Макси , Зак Лавин и Ламело Болл . Жаль, что они не выигрывают матчи.

Конечно, темная лошадка, у которой было много травм, но которая хорошо играет – это «Орландо». Паоло Банкеро и Франц Вагнер – особенные и великолепные, поэтому многие удивлены тем, что Паскаль Сиакам пробился на Матч звезд», – отметил трехкратный чемпион НБА .