Дэнни Грин: «Мне бы хотелось, чтобы Ламело Болл, Зак Лавин и Тайриз Макси попали на Матч всех звезд»
Дэнни Грин считает, что Болл, Лавин и Макси заслуживают участия в Матче звезд.
«Мне нравится, что ценятся победы. Паскаль — мой кореш, поэтому я не буду голосовать против него. Но мне бы хотелось, чтобы некоторые из моих ребят попали на Матч всех звезд — Тайриз Макси, Зак Лавин и Ламело Болл. Жаль, что они не выигрывают матчи.
Конечно, темная лошадка, у которой было много травм, но которая хорошо играет – это «Орландо». Паоло Банкеро и Франц Вагнер – особенные и великолепные, поэтому многие удивлены тем, что Паскаль Сиакам пробился на Матч звезд», – отметил трехкратный чемпион НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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