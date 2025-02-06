Евролига. «Фенербахче» принимает «Реал», «Панатинаикос» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Турецкий «Фенербахче» играет с испанским «Реалом». «Панатинаикос» примет «Анадолу Эфес», главный тренер Эргин Атаман поставил задачу выиграть все оставшиеся домашние матчи.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 18-7, Фенербахче Турция – 16-8, Монако – 16-9, Панатинаикос Греция – 15-10, Бавария Германия – 15-10, Црвена Звезда Сербия – 15-10, Париж Франция – 14-10, Барселона Испания – 14-11, Реал Испания – 13-12, Милан Италия – 13-12, Партизан Сербия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 12-13, Жальгирис Литва – 12-13, Виллербан Франция – 11-14, Баскония Испания – 10-15, Виртус Италия – 7-18, Маккаби Тель-Авив Израиль – 6-19, Альба Германия – 4-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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