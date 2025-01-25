«Чикаго» не заинтересован в обмене Лонзо Болла
«Буллс» не намерены обменивать Лонзо Болла.
Разыгрывающий «Чикаго» привлек внимание многих команд, претендующих на чемпионство, однако «Буллс» по-прежнему не намерены расставаться с Боллом, сообщает The Chicago Tribune.
В нынешнем сезоне Болл вернулся в строй после трех операций на колене и более двух лет отсутствия на площадке. 27-летний защитник играет около 20 минут в среднем за матч, набирая 6,5 очка, 3,3 подбора и 3,7 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Chicago Tribune
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