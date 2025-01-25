«Чикаго» не заинтересован в обмене Лонзо Болла

«Буллс» не намерены обменивать Лонзо Болла.

Разыгрывающий «Чикаго » привлек внимание многих команд, претендующих на чемпионство, однако «Буллс» по-прежнему не намерены расставаться с Боллом , сообщает The Chicago Tribune.

В нынешнем сезоне Болл вернулся в строй после трех операций на колене и более двух лет отсутствия на площадке. 27-летний защитник играет около 20 минут в среднем за матч, набирая 6,5 очка, 3,3 подбора и 3,7 передачи.