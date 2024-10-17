Ник Нерс о Кей Джей Мартине: «Он был хорош, поэкспериментирую с ним в стартовом составе»

Кей Джей Мартин хорошо показал себя в игре с «Бруклином».

52-й номер драфта-2020 НБА подписал 2-летнее продление этим летом и проведет второй сезон в «Филадельфии». Мартин набрал 12 очков, 6 подборов, 2 передачи и 1 перехват в победном матче с «Нетс» (117:95).

«Он был хорош, по-настоящему хорош. Думаю поэкспериментировать с ним в стартовом составе. Он очень плотно играл в защите, хорошо действовал под кольцом. Он умеет завершать там атаки, понимает, что нужно делать. Он похож на негабаритного тяжелого форварда. Но он хорошо двигается и может защищаться на периметре.

Он много работал над броском этим летом. Надо будет посмотреть на то, как он улучшился, когда он сделает пару в следующих матчах», – рассудил главный тренер команды Ник Нерс .